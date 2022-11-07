ممثل المنظمة الأفريقية في مؤتمر COP27: نطالب بعدالة مناخية

قال أحد أبناء دولة تشاد، ممثل المنظمة الأفريقية، يدعى ضحية سعيد عمة، أحد المشاركين في قمة المناخ بشرم الشيخ، إن دولته تأثرت بشكل كبير من بالمشكلات الناجمة عن التغيرات المناخية؛ مما أدى تدمير جزء كبير من البنية التحتية.

مطالب دولة تشاد في قمة المناخ

وذكر «سعيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك مطالب عديدة من تعرضها دولته خلال مؤتمر قمة المناخ، التي من أهمها إصلاح البنية التحتية التي تأثرت بسبب الأمطار الناتجة عن التغيرات.

ولفت أنه يمثل منظمة أفريقيا خلال مؤتمر المناخ، حيث تطالب المنظمة لدولة تشاد عدالة مناخية كغيرها من الدول التي تتعرض لتأثير أقل من الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.

جهود مصر في قمة المناخ

وأشار ممثل المنظمة الأفريقية خلال مؤتمر المناخ، إلى أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها مصر في القمة 27 من خلال الإعداد والاستقبال الأكثر من رائع.

وأضاف أن جهود مصر تجلت في تنظيم مؤتمر المناخ وقدرتها على الظهور المشرف عربيا وأفريقيا، حيث تبرهن على قدرة الدول الأفريقية في استضافة الأحداث العالمية.