عاجل.. السيسي يرحب بضيوف قمة المناخ في مصر: اعتبروها بلدكم الثاني

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضيوف مصر الحضور في قمة المناخ COP27 المنعقدة بمدينة السلام شرم الشيخ، قائلا: «أود أن تعتبروها بلدا ثانيا لكم خلال استضافتكم، مرحبا بكم على أرضها».

افتتاح قمة المناخ COP27

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح قمة المناخ COP27: «نعمل معكم من أجل تعزيز التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات، ونجتمع معا اليوم للتناقش بشأن أحد أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحا وهي مواجهة تغير المناخ، من خلال أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 الذي ينعقد بدورته الحالية بمدينة شرم الشيخ، ومدينة السلام وأولى المدن المصرية التي تعرف طريقها نحو التحول الأخضر».