السيسي: شرم الشيخ أولى المدن المصرية في الطريق إلى التحول الأخضر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، وأولى المدن المصرية التي تعرف طريقها نحو التحول الأخضر، والتي تتعلق بها أنظار وعقول العالم لمتابعة وقائع مؤتمرنا وما ستسفر عنه من نتائج تغير حياة البشر للأفضل، وفي خلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استدامة لمتطلبات الشعوب، وظروف مواتية للحياة والعمل والنمو دون إضرار بموارد عالمنا.

الرئيس: يجب العمل على تنمية واستثمار الموارد وجعلها أكثر استدامة

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بحفل افتتاح القمة العالمية للمناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أنَّه يتعين العمل على تنمية الموارد واستثمارها وجعلها أكثر استدامة.