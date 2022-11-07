راعي كنيسة سيدة السلام بشرم الشيخ يشارك في ندوة «حوار تالانوا للأديان»

شارك الأب إرميا نشأت، راعي بازيليك العذراء سيدة السلام الكاثوليكية، بشرم الشيخ، في ندوة حوار تالانوا للأديان المعني بالمناخ، وتزامن افتتاح الندوة، مع انطلاق مؤتمر المناخ COP27، أمس، بأحد قاعات كاتدرائية السمائيين للأقباط الأرثوذكس، بشرم الشيخ.

التجمع الرسمي بين الأديان

ودعا المتهمون بالعدالة المناخية، والحوار بين الأديان، إلى هذا التجمع غير للرسمي بين الأديان، كمنصة للمجتمعات الدينية، التي تشارك في COP27، لمشاركة مبادراتهم، واهتماماتهم، وآمالهم في عملهم من أجل العدالة المناخية.

وقدم الحدث لوحة افتتاحية، تعرض الموضوعات المختلفة المتاحة للمحادثة، تلاها مجموعات صغيرة من حوارات Talanoa، إذ تبادل المشاركون وجهات النظر، والأفكار.