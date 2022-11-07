شركة «غازتك»: تشغيل 5 محطات تموين بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ تزامنا مع COP27

أعلنت شركة «غازتك»، استمرارها في بذل الجهود لتنفيذ خطط التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود وتطوير البنية الأساسية اللازمة لذلك في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث يعد الغاز الطبيعي وقود نظيف وصديق للبيئة ويتمتع باقتصاديات تشغيل عالية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن الإسهام بفعالية في خطط وسياسات الحفاظ على البيئة، وخفض معدلات الملوثات الضارة في المدن المصرية، وفي مدينة شرم الشيخ التي تستضيف مؤتمر المناخ COP 27، افتتحت الشركة وشغلت 5 محطات تموين بالغاز الطبيعي بالمدينة، هي: «محطة الرويسات، محطة السوق القديم، محطة النور، محطة هضبة أم السيد ومحطة هوليداي»، فضلاً عن توفير محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتعزيز خدمات التموين لكافة أنواع السيارات والمركبات في محطة نبق المخصصة لتموين الأتوبيسات بالغاز الطبيعي، والجاري إنهاء أعمال إنشائها وتشغيلها.

توفير منظومة تموين الكارت الذكي

ووفرت الشركة منظومة تموين الكارت الذكي الحديثة بمحطاتها، والتي تعد أحدث منظومات الربط الإلكتروني لتموين السيارات في العالم.

تحويل 1000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

وأوضحت أنه جرى تحويل أكثر من 1000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالمدينة من خلال مركز تحويل غازتك، وهو ما يمثل حوالى 70% من السيارات العاملة بالغاز في شرم الشيخ، إضافة إلى توفير مركز التحويل والصيانة المتنقل، والذي دشنته الشركة مؤخراً لأول مرة في مصر لتقديم خدمات تحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى للعملاء في مختلف المناطق، حيث يتواجد حالياً بمحطة الشركة بالسوق القديم في شرم الشيخ لتعزيز خدمات التحويل وصيانة سيارات العملاء التي تعمل بالغاز الطبيعى بالمدينة خلال فترة المؤتمر.

وتابعت: تمكنت الشركة خلال السنوات القليلة الماضية؛ من تحقيق طفرة كبيرة في مجال الغاز الطبيعي للسيارات بفضل المبادرة الرئاسية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات والمركبات، لما له من فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة فضلًا عن الاستفادة القصوى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وزادت عدد محطاتها إلى 314 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي تنتشر في 25 محافظة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تحويل حوالى 220 ألف سيارة من خلال 50 مركز تحويل تابع للشركة على مستوى الجمهورية.

وأسهمت هذه الجهود المتواصلة من جانب الشركة بشكل كبير في خفض الانبعاثات البيئية لثاني أكسيد الكربون بحوالي 1.4 مليون طن وأول أكسيد الكربون بحوالي 56.000 طن.