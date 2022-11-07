استئناف مبادرة «طور وغير» بالإسكندرية.. اعرف الأماكن وكيفية التسجيل

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن استمرارها في تقديم مبادرة «طور وغير»، مشيرة إلى استئنافها لتدريباتها في محافظة الإسكندرية، على مدار الشهر الجاري.

ويجرى تأهيل الشباب في مبادرة طور وغير، وتدريبهم باحترافية في المجالات المختلفة، واكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لسوق العمل.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل مبادرة «طور وغير» في محافظة الإسكندرية، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل مبادرة طور وغير

يجرى تدريب الشباب في مبادرة طور وغير، بشكل مجاني، مع إمكانية الحصول على شهادات معتمدة من وزارة الشباب والرياضة، وشركة مايكروسوفت.

ويتم تقديم التدريبات «أوف لاين» بالمجالات التالية، وفي الأماكن المخصصة لذلك، وفقا لما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، كما يلي:

- خدمة عملاء «مركز شباب أبو تلات».

- التحول الرقمي «مركز شباب أبيس 10».

- المهارات الحياتية «مركز شباب أبو تلات – مركز شباب أبيس».

- الذكاء الاصطناعي «مركز شباب أبيس 10».

- التكنولوجي «مركز شباب أبيس 10».

- Python «مركز شباب طوسون».

HR «مركز شباب أبيس».

كيفية التسجيل للاشتراك في مبادرة طور وغير

وعلى الراغبين في التسجيل والاشتراك والاستفادة من مبادرة طور وغير المقدمة من وزارة الشباب والرياضة التسجيل من خلال رابط مخصص لذلك، من خلال الضغط هنا ثم كتابة الاسم والعنوان ورقم التليفون والرقم القومي، واختيار المركز المراد تلقي التدريب به، أو من خلال ال QR Code الموجود على التصميم.

وتأتي تلك التدريبات المقامة ضمن مبادرة طور وغير، مقدمة تحت رعاية الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر ومؤسسة كير مصر للتنمية، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم.