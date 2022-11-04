وزارة الشباب تعلن وظائف جديدة في شركة بترول.. اعرف الشروط

تحرص وزارة الشباب والرياضة، على تقديم العديد من فرص العمل والوظائف للشباب في كافة المجالات، وتعلن بشكل يومي عن ملتقيات توظيفية في عدد من الشركات والأماكن.

وأعلنت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن حاجة إحدى شركات البترول لشغل عدد من الوظائف.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل الوظائف المتاحة في شركة بترومين إكسبريس لزيوت البترول، وفقا لما كشفته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفاصيل وظائف في شركة بترول

1. فني تغيير زيوت

2. مدير مركز

مكان العمل المعلن عنه من قبل الشركة سيكون في الرحاب.

شروط التقديم على الوظائف

وكشفت وزارة الشباب عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين وهي كما يلي:

الحصول على مؤهل متوسط - فوق متوسط

أن يكون الحد الاقصى للسن 40 سنة

أن يمتلك المتقدم للعمل خبرة سنتين أو أكثر

مميزات الوظيفة

الحصول على راتب مجزى

عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات

عدد يوم إجازة فى الاسبوع

تمنح الشركة تامينات اجتماعية

كيفية التقديم على الوظائف

ويمكن التقديم على الوظائف المعلن عنها من خلال ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا، وكتابة كافة البيانات المطلوبة من الاسم والمؤهل والعنوان ورقم التليفون والوظيفة التي ترغب بها.

يمكن يمكن التقديم أيضا من خلال التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر