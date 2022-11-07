السيسي: اتخذنا خطوات ملموسة نحو تحول هيكلي في قوانين الاستثمارات الخضراء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ مصر وضعت نصب أعينها أهدافًا طموحة تمّ التعبير عنها باستراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ، إذ يتمّ العمل بدأب على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع بالاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف، وتمّ اتخاذ خطوات ملموسة نحو إحداث تحول هيكلي في القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومية، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الخضراء.

الرئيس: مصر تتحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح القمة العالمية للمناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، «لعل البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء الذي أطلقته مصر مؤخرًا هو تجسيد لهذا الطموح وهذا التوجه»، مشيرًا إلى أنَّ ما تشهده مصر اليوم من تحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات في كل المجلات؛ هو ترجمة عملية بما نادينا وننادي به من ضرورة التنفيذ الفعلي على الأرض وخير دليل على أنَّ الأمل في التغلب على تحدي تغير المناخ».