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أمين عام الأمم المتحدة: نحتاج 300 مليار دولار سنويا للتكيف مع تغيرات المناخ بحلول 2030

كتب:

محمد أيمن سالم
01:15 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إننا بحاجة ماسة إلى إحراز تقدم في التكيف لبناء المرونة في مواجهة الاضطرابات المناخية القادمة، فاليوم يعيش نحو 3 مليارات ونصف المليار شخص في بلدان شديدة التأثر بتغيرات المناخ، لافتا إلى وعد الدول المتقدمة في قمة جلاسكو بمضاعفة دعم التكيف إلى 40 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025، فنحن بحاجة إلى خارطة طريق حول كيفية تسليم ذلك، ويجب أن ندرك أن هذه ليست سوى خطوة أولى، ويجب أن تنمو احتياجات التكيف إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

دور المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية

وأوضح «أمين عام الأمم المتحدة» خلال كلمته في حفل الافتتاح الرسمي لقمة المناخ COP27 المنعقدة في شرم الشيخ، أنه يجب أن يتدفق نصف التمويل المتعلق بالمناخ للتكيف، ويجب على المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف تغيير نموذج أعمالها والقيام بدورها لتوسيع نطاق تمويل التكيف، وتعبئة التمويل الخاص بشكل أفضل للاستثمار بشكل مكثف في العمل المناخي، ويجب أن تكون البلدان والمجتمعات أيضًا قادرة على الوصول إليها مع تدفق التمويل إلى الأولويات المحددة من خلال جهود مثل مسرع خط أنابيب التكيف.

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