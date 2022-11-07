عاجل.. السيسي لضيوف قمة المناخ: أما آن لمعاناة الكوكب أن تنتهي؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الملايين حول العالم يتابعون قمة المناخ COP27، كما تابعوا قمة جلاسكو التي أقيمت العام الماضي، مضيفا: «يتابعنا نساء ورجال وشباب وأطفال، مزارعين وعمال وأصحاب أعمال، بشر من سائر أنحاء كوكبنا، يشتركون في مصير واحد وهدف واحد، منهم من يوجد معنا هنا في شرم الشيخ، ومنهم خارج هذه القاعات وأمام الشاشات، يطرحون أسئلة صعبة ولكنها ضرورية، يتعين علينا أن نسألها لأنفسنا قبل أن توجّه إلينا».

افتتاح فعاليات COP27

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 «الشق الرئاسي»: «هل نحن اليوم أقرب إلى تحقيق أهدافنا من عام مضى؟، هل استطعنا خلال عام منصرم أن نتحمل مسؤولياتنا كقادة للعالم في التعامل مع أخطر قضايا القرن وأشدها تأثيرا، علينا أن نتوقف، لنطرح نحن على أنفسنا تساؤلا ملحا، أما آن لهذه المعاناة أن تنتهي؟».

وتابع الرئيس السيسي: «السؤال الأهم الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا، هل ما نطمح إلى تحقيقه من أهداف يقع في نطاق الممكن؟ بلا شك، إنّه ليس مستحيلا، لكن إذا توافرت الإرادة الحقيقية والنيّة الصادقة لتعزيز العمل المناخي المشترك، وترجمة ما يصدر عن اجتماعاتنا من نتائج إلى واقع ملموس».

وأوضح الرئيس: «أثق في أنّكم هنا اليوم من أجل الإجابة عن تلك الأسئلة، والرد على شواغل الملايين حول العالم، الذين يعانون الآن أكثر من أي وقت مضى من كوارث مناخية تتسارع وتيرتها وتزداد حدتها على نحو غير مسبوق يوما بعد يوم، في شتى أنحاء كوكبنا، فما تلبث أن تنتهي كارثة في مكان ما حتى تبدأ أخرى في مكان آخر، مخلّفة وراءها آلاف الضحايا والمصابين والنازحين ومسبّبة خسائر مادية بالمليارات، وكأنّ العالم أصبح مسرحا لعرض مستمر للمعاناة الإنسانية في أقصى صورها».