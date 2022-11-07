أمين عام الأمم المتحدة: حان وقت اجتماع الدول لتنفيذ الوعود والتعهدات المناخية

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إنه لا بد أن نعرف ما يجب القيام به حيال التغيرات المناخية، ولدينا الأدوات المالية والتكنولوجية لإنجاز المهمة، فلقد حان الوقت لكي تجتمع الدول من أجل تنفيذ الوعود والتعهدات، حان الوقت للتضامن الدولي في جميع المجالات، والتضامن الذي يحترم جميع حقوق الإنسان ويضمن مساحة آمنة للمدافعين عن البيئة وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع للمساهمة في استجابتنا المناخية.

جوتيريش: دعونا نقاتل معا معركة المناخ العالمية

وتابع أمين عام الأمم المتحدة خلال كلمته في حفل الافتتاح الرسمي لقمة المناخ COP27 المنعقدة في شرم الشيخ: «دعونا لا ننسى أن الحرب على الطبيعة هي بحد ذاتها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فنحن بحاجة إلى كل الأيدي على سطح السفينة من أجل عمل مناخي أسرع وأكثر جرأة، وتظل نافذة الفرص مفتوحة، ولكن يبقى فقط عمود ضيق من الضوء، وسوف ننتصر في معركة المناخ العالمية أو نخسرها في هذا العقد الحاسم تحت إشرافنا، هناك شيء واحد مؤكد: أولئك الذين يستسلمون سيخسرون بالتأكيد لذلك دعونا نقاتل معا، ودعونا نفوز من أجل 8 مليارات فرد من عائلتنا البشرية وللأجيال القادمة.