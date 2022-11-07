محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة إعدادية في بيلا بتكلفة 5.4 مليون جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،مدرسة حازق الاعدادية،" محمد قنديل" التابعة لإدارة بيلا التعليمية، بقرية حازق التابعة لمركز بيلا، إنشاء جديد بتكلفة 5 ملايين و407 ألف جنيه، على مساحة 2240متر مكونه من 12 فصلا، إضافة إلى المعامل والمكتبة، ودروات المياه، ضمن المشروعات الجاري افتتاحها تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

افتتاح مدارس جديدة

جاء ذلك بحضور محمد زكي، عضو مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور عادل حجاج،مدير إدارة بيلا التعليمية، والمهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ، خلال افتتاح المدرسة الجديدة.

معامل وحجرات للأنشطة المدرسية

بينما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه الفصول الدراسية وحاور الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل وحجرة المصادر وحجرات الأنشطة، واختبر محافظ كفر الشيخ الطلاب في عدد من المواد الدراسية خاصة في اللغة الإنجليزية والرياضيات مشيدا بمستوى الطلاب والطالبات.