إصابة عاملين سقطا من الطابق الثالث أثناء عملهما في المحلة الكبرى

أصيب عاملان بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسد، إثر سقوطهما من أعلى ونش لرفع الأثاث من الطابق الثالث، بأحد العمارات السكنية بمنطقة منشية البكري التابعة لمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بسقوط 2 من العمال

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط 2 من العمال من أعلي ونش لرفع الأثاث المنزلي، بطابق الثالث بأحد العمارات السكنية بدائرة القسم، وإصابتهم بإصابات متفرقة.

العاملان سقطا بعد اختلال توازنهما

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارتا إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة 2 من العمال، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، إثر سقوطهم من أعلى ونش لرفع الأثاث، بمستوي الطابق الثالث، بإحدى العمارات السكنية، بمنطقة منشية البكري بعد أن اختل توازنهما.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وسماع أقوال الشهود، وتفريغ الكاميرات المحيطة.