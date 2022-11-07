حزب مستقبل وطن: الحضور الأممي لقمة المناخ يؤكد على قوة مصر الدولية

قال النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن استضافة مصر لقمة المناخ تؤكد على قوة العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، والحضور الدولي للقمة خير دليل على ذلك.

قمة المناخ

وأوضح هلال عفيفي في تصريحات لـ«الوطن» أن الحضور الأممي والدولي لقمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على أن مصر عادة لنصبها الحقيقي بين دول العالم وأن القيادة السياسية نجحت خلال الفترة الماضية في تكوين شبكة علاقات خارجية قوية مع مختلف دول العالم

شرم الشيخ

وأثنى الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن على بروتوكول استقبال قادة العالم بمدينة السلام شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن القائمين نظموا الاستقبال على أفضل وجه مشرف للدولة المصرية ونأمل أن تخرج القمة بتوصيات تلزم كافة دول العالم بالحد من الانبعاثات الغازية التي من شأنها الإضرار بالمناخ العالمي

وكانت فعاليات قمة المناخ قد انطلقت أمس الأحد في مدينة شرم الشيخ ومن المقرر أن تستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، وذلك بحضور أكثر من 120 من قادة الدول ومشاركة نحو 30 ألف شخص في القمة