النائب عصام هلال: المجتمع المدني أحد أضلاع التنمية بمفهومها الشامل

قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن إطلاق الرئيس السيسي لعام 2022 عاما للمجتمع المدني إشهار للنص الدستوري الذي يؤكد مدنية الدولة المصرية وديمقراطيتها، لافتا إلى أن المجتمع المدني يعد أحد الأضلاع الثلاثة في التنمية بمفهومها الشامل بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وشهد نموا كبيرا في المجتمع المدني خلال الفترة الماضية.

احتياجات المجتمع المصري

وأوضح «هلال» خلال استضافته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات»، أنه حتى الآن لا توجد خريطة محددة ترصد احتياجات المجتمع المصري من المجتمع المدني ودوره في تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ أطلق مبادرة تجديد مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية باعتبارها إحدى المعوقات التي تؤثر في عمل مؤسسات المجتمع المدني، وجرى ذلك من خلال مشروع قانون.

الدول الديمقراطية الحديثة

وأشار النائب عصام هلال إلى أن الدول الديمقراطية الحديثة تهتم بتقديم جمعيات المجتمع المدني من أجل التقدم بشكل عام، لافتا إلى أن هناك جزءا من مؤسسات المجتمع المدني تصبغ بالصبغة السياسية وأصبح له رأي سياسي رغم أن تلك المؤسسات لا علاقة لها بالسياسة ويجب أن تقدم خدماتها دون تمييز بناء على رأي سياسي أو تيار بعينه، وأحدث ذلك مشكلة في نظرة المجتمع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، أن النخبة السياسية المصرية لديها نظرة سلبية تجاه الجمعيات الأهلية.