«إبراهيم» من مبادرة «كن سفيرًا» إلى تقديم مشروعات صديقة البيئة لدعم COP 27

يعمل «إبراهيم» على تثقيف نفسه سياسيًا واقتصاديًا، بالقراءة عن الأحداث العالمية، المثارة على الساحة، والتي كان أهمها قمة المناخ COP 27، ليقرر أن يكون فردًا نشطًا وفعالًا في هذا الحدث، عن طريق الالتحاق بالدورات التدريبية، حول قضايا التغير المناخي، حتى جرى اختياره ضمن مندوبي مصر في مؤتمر قمة المناخ، التابع للأمم المتحدة.

إبراهيم أحمد، طالب في الفرقة التانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة السويس، قدم على تدريب تابع لوزارة التخطيط، ليكن أحد أعضاء مبادرة كن سفيرًا، التي تدعو لتثقيف النفس بقضايا المناخ، في دورة مدتها 3 أشهر.

يقول إبرايهم أحمد لـ«الوطن»: «في الإجازة كنت بقرأ عن قضايا المناخ، استعدادًا للقمة، ولقيت وزارة التخطيط عاملة مبادرة قررت أشارك فيها».

حصول «إبراهيم» على دورات تعريفية للمناخ

حصل «إبراهيم» على دورة للتعريف بقضايا المناخ، ليجد إعلانا لإحدى المنظمات تدعو فيها الشباب، لتقديم أفكار مشروعات صغيرة وصديقة البيئة.

وقدم صاحب الـ19 عامًا، مقالا عن زراعة الأسطح في محافظة القاهرة، لتقليل تلوث المواصلات، وفي القري الفقيرة أيضًا، لتوفير عائد مادي وبيئي تنموي، ووضع خطة تمويلية للمشروع: «دا كان مقترحي إننا نحاول بقدر الإمكان، نقلل من آثار التلوث البيئي، اللي بقى خطر على الأجيال القادمة».

«إبراهيم» مندوب مصر في قمة المناخ

وقع اختيار المنظمة على «إبراهيم»، ليصبح أحد مندوبي مصر في مؤتمر قمة المناخ، التابع للأمم المتحدة، ليذهب إلى مدينة شرم الشيخ، يوم الثلاثاء الماضي، ولمدة 5 أيام، للحديث عن تاريخ التمويل، ودور الشبات في التنمية المناخية، والحد من التغيرات البيئية، واتجاهات مصر نحو التنمية المستدامة، وطرح أسئلة حول قضايا المناخ للمناقشة فيها، وفقًا له: «اتكلمنا في موضوعات كتيرة عن المناخ والقضايا الناتجة عنه».

مناقشات حول قضايا المناخ

استفاد «إبراهيم» من حضور التدورات التدريبية، والمناقشات حول المناخ، من خلال توسيع دائرته الاجتماعية، بتكوين علاقات مع شباب من الدول الأخرى، والحديث عن المناخ والبيئة مع أهم الشخصيات.