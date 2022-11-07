عاجل.. فصل التيار الكهربائي عن محطتي مياه إبشان والجرن بكفر الشيخ غدًا

أعلنت منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن مغذي محطتي مياه الشرب بإبشان والجرن التابعتين لمنطقة مياه الشرب ببيلا، غدًا الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر الجاري من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا من نفس اليوم، مما يترتب عليه إيقاف الخدمة بالمحطتين المذكورتين، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

وأكدت المنطقة، في بيان لها، إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين، مهيبة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

وفي سياق آخر، كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، جهودها في أعمال التطوير الحضارى، واستمرار قص وتهذيب الأشجار بشوارع وأحياء المدينة، وعدد من مداخل القري، فضلاً عن رفع مخلفات التنظيف أولًا بأول.

وتأتي الحملات، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور، رئيس مركز وميدنة بيلا، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والتجميل وتقليم الأشجار بمداخل القري وعلى جانبي الطرق وشوارع المدينة، حفاظاً علي المظهر الحضاري والجمالي لمركز ومدينة بيلا.