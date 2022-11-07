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ممثلة دولة الكاريبي في مؤتمر المناخ تشيد بجهود مصر في تنظيم القمة

كتب:

إحسان شعبان- حمادة الشودافي
02:13 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
ممثلة دولة الكاريبي في مؤتمر المناخ

ممثلة دولة الكاريبي في مؤتمر المناخ

ذكرت كاولينا إليزابيث ممثلة عن دولة الكاريبي، أن المنطقة أحد أهم الجزر التي تعرضت لمشاكل بسبب التغيرات المناخية، لأنها تعد منطقة براكين، كما تتعرض إلى العديد من الفيضانات التي تدمر المدن والبنية التحتية بها.

دولة الكاريبي لديها أفكار عديدة حول مشاكل المناخ 

وأشارت ممثلة دولة الكاريبي في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لديهم العديد من الأفكار حول مواجهة مشاكل وتحديات التغيرات المناخية كونهم أكثر المتضررين منها، كما لديهم بعض الخطط للحفاظ على البيئة.

مطالبة دولة الكاريبي بمساعدات حول مشاكل المناخ 

وذكرت «إليزابيث»، أنها ستطالب ببعض المساعدات من دول الغرب حول تعرضهم إلى مشاكل التغيرات المناخية كغيرهم من الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن ذلك ينعكس بشكل سلبي على مجهودات دولتها في كافة مناحي العمل.

كما أشادت بدور مصر في تنظيم مؤتمر قمة المناخ وثمنت الجهود المبذولة؛ من أجل الخروج بهذا التنظيم والاستقبال الأكثر من رائع، الذي ينعكس بصورة إيجابية على الخروج على نجاح المؤتمر والخروج بتوصيات فعالة تفيد العالم حول مشكلة التغيرات المناخية.

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بقلم إحسان شعبان- حمادة الشودافي