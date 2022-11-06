ممثلو الأمم المتحدة في قمة المناخ بشرم الشيخ: شكرا لمصر

هنأ الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، سيمون ستيل، مصر وسامح شكرى، وزير الخارجية، على الرئاسة المصرية لقمة المناخ، قائلاً: «شكراً على جهودكم الدؤوبة لإنجاح مؤتمر الأطراف الـ27». وقال «سيمون» إنّ اليوم يبدأ عهداً جديداً بتنفيذ الأمور بشكل مختلف، وأضاف: «أعطانا اتفاق باريس الاتفاق، وجلاسكو الخطة، وشرم الشيخ سينقلنا إلى مرحلة التنفيذ، ولا يمكن لأحد أن يكون عابر سبيل فحسب بهذه الرحلة، فهذه هى الإشارة التى تفيد بأنّ الوقت قد حان كرئاسة تنفيذية باتفاق الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ، ويسعدنى أن أقف فى قاعة مليئة بالأشخاص الملتزمين بمعالجة أكبر التحديات الإنسانية، فكل يأتى بمنظوره الفريد».

أمين «اتفاقية الأمم المتحدة»: شرم الشيخ ستنقلنا من التخطيط والاتفاق إلى التنفيذ

وأضاف، خلال كلمته بالقمة، أنه ستتم مساءلة كل شخص حتى لو رؤساء، لأن مسئولياتنا وأعمالنا سواء فردية أو عامة يجب أن تتماشى مع اتفاق باريس ومع اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتنفيذ مسئولية الجميع فى كل مكان بالعالم، ويجب على الجميع أن يفعلوا ما فى وسعهم لمعاجة أزمة المناخ، فهناك من يمضى قدماً بشكل أسرع وخطى أبعد من الجميع وهذه هى الأمثلة التى يجب أن تحتذى، موضحاً أنّ مؤتمر الأطراف هو عملية فريدة وعلينا تهيئة مساحة سياسية آمنة منفصلة عن تأثيرات ما يحدث حولناً.

ستيل

رئيس قمة جلاسكو: ندعم مصر لتحقيق طموحنا في حماية المناخ

أشاد رئيس قمة جلاسكو «COP26»، ألوك شارما، بالجهود الرائعة التى بذلتها مصر فى تنظيم قمة المناخ الحالية، والحفاوة التى استقبلت بها الجميع فى مدينة شرم الشيخ، قائلاً إنّ الجميع يدرك الجهود المترتبة على استضافة مؤتمر من هذا النوع، وعدد الأشخاص الذين عملوا لنصل إلى هنا الآن. وأضاف «شارما»، خلال كلمته فى الجلسة الإجرائية لمؤتمر «COP27»، أمس، أنّه بعد انتهاء رئاسة المملكة المتحدة البريطانية، أود أن أفكر معكم حول ما حققناه معاً فى جلاسكو، وما حصل منذ شغلنا منصب الرئاسة.

ولفت إلى أن الأزمة الروسية - الأوكرانية أدت إلى تسارع الأزمات العالمية المتعددة، مثل «الغذاء والطاقة وارتفاع الأسعار والتضخم وزيادة الديون»، ما أدى بدوره إلى تفاقم أزمة المناخ.

وشدد رئيس قمة جلاسكو على ضرورة أن يكون «COP27» مؤتمر الأعمال الملموسة، وعندما ينضم قادة العالم غداً، فعليهم أن يشرحوا ما حققته بلدانهم العام الماضى، وما هو مسارهم المستقبلى، ومن دون الوفاء بالالتزامات فإنّ المنظومة ستنهار، وسندعم مصر لكى نحقق نتائج طموحة فى مجال تخفيف التكيف والخسائر والأضرار.

شارما

رئيس «الهيئة الحكومية بتغير المناخ»: التمويل والتكيف أكبر التحديات

لى

قال رئيس الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ فى الأمم المتحدة، هوسونج لى، إنّ صوت العلم لا يمكن أن يكون أكثر قوة من الآن لمواجهة أزمة تغير المناخ التى يشهدها كوكبنا حالياً، مضيفاً أنّ العمل الجماعى الهادف إلى وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة، يجب أن يكون أكثر نجاحاً.

وأضاف «لى»، خلال كلمته فى القمة، أنّ العالم يمتلك ما يكفى من العلم للتصدى إلى التغيرات المناخية، لكن المواجهة الحاسمة تتطلب توافر التمويل والتكيّف، لافتاً إلى أنّه مع تزايد الاحترار، فإنّ النظم الطبيعية والبشرية ستندفع إلى حدود التكيف القصوى، لذلك فإنّ الشرط المسبق للنجاح أن نصل إلى التكيّف الطموح، لإبقاء الاحترار داخل الحدود، أى 1.5 درجة مئوية، من خلال التقليل الكبير والفورى لانبعاثات الغازات الدفيئة. وتابع أنّ التدفقات المالية تظل قليلة مقارنة بالأهداف المعلنة، والتعاون الدولى ممكن لخفض الانبعاثات، لافتاً إلى أنّ ثغرة التكيّف فى الدول النامية تدفعها بصورة خاصة إلى اتساع الفوارق بين كلفة التكيف وأدوات التمويل المتوافرة. وشدد «لى» على إمكانية تحقيق مكاسب أكبر بإعطاء الأولوية للتمويل لخفض المخاطر المناخية بالدول والبلدان المهمّشة.