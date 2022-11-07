خبراء يحللون دلالة استجابة بن زايد لدعوة السيسي إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

في استجابة سريعة خلال كلمته بافتتاح فعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ Cop27، أيد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ قال إنَّ هناك حاجة للسلام ووقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

أحمد العناني: الاستجابة تعكس مدى التفاهمات بين مصر ودولة الإمارات

من جهته، قال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنَّ هذه الاستجابة السريعة تؤكّد التوافق بين مصر والأشقاء في الإمارات ضرورة وقف هذه الأزمة التي أثرت على العالم بأسره منذ شهر فبراير الماضي، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمن الغذائي والمناخ.

وأضاف «العناني» لـ«الوطن»: «الاستجابة تعكس مدى التفاهمات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن هذه الاستجابة السريعة تؤكّد أن هذه الأزمة من الضروري حلها لتأثيرها على جميع مناحي الحياة في العالم».

هاجر الإسلامبولي: فرصة حقيقية لطرح حلول للأزمة الروسية الأوكرانية

فيما قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي، إنَّ مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ سيكون فرصة حقيقية لطرح حلول للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت هاجر الإسلامبولي لـ«الوطن»: «استجابة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته تؤكد أن على العالم لابد أن يتحد من أجل حل هذه الأزمة التي أثرت على جميع الدول»، مشيرة إلى أن دعوة الرئيس السيسي جاءت في وقتها نظرا لأن الأزمة الروسية الأوكرانية اثرت على المناخ و على الاقتصاد العالمي وتأثر به المواطن العادي في كل الدول.

الرئيس السيسي: أوجه نداء معكم وبكم من أجل أن تتوقف هذه الأزمة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه نداءً إلى جميع قادة العالم بضرورة التحرك سويا لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية، وإنهاء هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على جميع دول العالم.

وقال الرئيس السيسي: «إنني أوجه نداء معكم وبكم من أجل أن تتوقف هذه الأزمة ، نحن كدول اقتصادها ليس قويا عانت كثيرًا من تبعات أزمة كورونا لمدة سنتين وتحملنا تباعاتها، والآن نعاني من هذه الحرب».