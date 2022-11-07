مهمة عالمية على أرض مصرية.. قادة العالم يناقشون مصير الأرض في قمة المناخ

تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رؤساء وقادة الدول والحكومات، تنطلق فعاليات الافتتاح الرسمية لمؤتمر المناخ COP27 على أرض الشيخ، بقمة الرؤساء التي تبدأ فعالياتها بعد قليل، لمناقشة مشكلة تغيّر المناخ، وطرح حلول قابلة لتطبيقها على أرض الواقع، والتحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة تنفيذ الوعود، لإنقاذ الكوكب من براثن أزمته المؤلمة.

يستمر وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مقر انعقاد قمة المناخ COP27، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 11:45 صباحًا، ما يؤكد اهتمام قادة العالم، بتنفيذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالمناخ، وتحويلها إلى إجراءات ملموسة وخطط ذات مصداقية.

حديث القادة والزعماء عن التغير المناخي

يتناول القادة والزعماء قضية التغيرات المناخية، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، والحفاظ على التزام رفيع المستوى بشأن قضايا تغير المناخ، ومحاربة الطوارئ المناخية، وتعزيز العمل المنسق للتصدي لتغير المناخ.

ومن الفعاليات المقامة، نظرة رؤساء الدول والحكومات، على البيانات الوطنية، والموائد المستديرة رفيعة المستوى، التي تنظمها الحكومة المصرية، والأحداث الجانبية الخاصة بقادة العالم الآخرون، ليصبح المجال مفتوحًا أمام الأطراف والدول المراقبة ومؤسسات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات المراقبة الأخرى.

حفل لرؤساء الدول والحكومات

تشهد فعاليات القمة اليوم، تنظيم 3 موائد مستديرة رفيعة المستوى، تبدأ الساعة 1:30 ظهرًا حتى 3.30 عصرا، ومنها الافتتاح الرسمي للجزء رفيع المستوى، وتسليم البيانات الوطنية خلال القمة، ودعوة الحكومات إلى الإدلاء بالبيانات وطنية، من الساعة 2 ظهرًا إلى 6 مساءًا، إضافة إلى حفل استقبال TBC لرؤساء الدول والحكومات، مساء اليوم، بعد انتهاء جميع الأحداث.