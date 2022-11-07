جامعة أسيوط تطلق مؤتمرها الدولي الـ11عن جيولوجيا أفريقيا غدًا

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة اسيوط عن إنطلاق غداً الثلاثاء 8 نوفمبر أعمال المؤتمر الدولى الحادى عشر عن جيولوجيا افريقيا والذى ينظمه قسم الجيولوجيا بكلية العلوم , وهو ما يأتي متوافقاً مع استراتيجية الجامعة في الحرص علي تطوير منظومة البحث الجامعي والارتقاء بالمستوي البحثى والأكاديمي وتبادل الخبرات علي نحو دولى واسع .

تبادل الخبرات والثقافات

كما أشار الدكتور عبد الحميد ابوسحلى رئيس شرف المؤتمر إلي أهمية مثل هذه الفاعليات التى من شأنها دعم الانفتاح العلمى وتبادل الخبرات والثقافات مع كافة الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة ، وهو ما يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم وتشجيع كافة أبناء الجامعة وإتاحة لهم المزيد من الفرص للتقدم , ومواكبة كافة الإمكانيات العلمية والبحثية المتقدمة فى التخصصات المختلفة .

قاعة المؤتمرات بكلية الزراعة

وفي السياق ذاته وجه الدكتور جمال زيدان عبد العال رئيس المؤتمر الدعوة لكافة الطلاب والباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلبة الدراسات العليا ومرحلة البكالريوس من الراغبين في المشاركة في المؤتمربمختلف كليات الجامعة , علي أن يتم عقده بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر الجارى .