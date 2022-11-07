«الأورمان»: قافلة طبية مجانية للكشف على مئات المواطنين بالمنيا

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا، بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية للكشف المجاني على أهالى قريتي السرارية وجبل الطير بمركز سمالوط، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

الكشف الطبي المجاني على مئات المرضى

وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إن القافلة نجحت في الكشف الطبي المجاني على مئات المرضى غير القادرين في مستشفى المنيا الجامعي، بجميع التخصصات «صدر وعيون وأعصاب وعظام ومخ وأعصاب وسمعيات وجراحة عامة وأطفال وباطنة ومسالك».

وأكد «بخيت» أنه جرى صرف العلاج، وإجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة كافة بالمجان، مع تحمل جمعية الأورمان نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، بداية بالمياه والأخرى الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد وكيل التضامن الاجتماعي، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع، والدور الرائد في العمل الخيري، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخيرية

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، بجانب تنمية القرى الفقيرة، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم، بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة والقاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المنيا.