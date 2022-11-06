«صحة المنيا» تجري 15 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم إجراء 15 ألفًا و962 عملية مجانية في مختلف التخصصات في الفترة من 1 يناير حتى نهاية أكتوبر 2022، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية القضاء على قوائم الانتظار؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

توفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في بيان، اليوم الأحد، أن العمليات شملت 7769 عملية جراحة عيون و1329 جراحة مخ وأعصاب و1003 عمليات جراحة الأورام - 4263 قسطرة قلبية - 428 قلب مفتوح - 784 جراحة العظام - 278 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية - 64 قسطرة بالمخ - 44 زراعة قوقعة.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة

وأوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة وهي: «مستشفى المنيا العام مستشفى رمد المنيا - مستشفى ملوى التخصصي -مستشفى التأمين الصحي - مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط - مركز اورام المنيا -مستشفى المنيا الجامعي - مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا - مستشفى القلب والصدر الجامعي - مستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال - مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا - مستشفى مصر المحبة -مستشفى الراعي الصالح بسمالوط- مستشفى دار الهلال التخصصي - مركز النيل الدولي للعيون - مستشفى سمالوط التخصصي - مستشفى المنيا الوطني - مستشفى الصفوه ببنى مزار- مستشفى رمد بنى مزار- مستشفى دير مواس».