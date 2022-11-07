آل جور: الفضاء استقبل 160 مليون طن ملوثات من صنع الإنسان

أعرب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، آل جور، الحاصل على جائزة نوبل في السلام، عن سعادته وتشرّفه بأن يكون له دور في افتتاح مؤتمر الأطراف 27، موجّهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ملوثات الأرض في الفضاء

وأضاف آل جور، خلال كلمته في فعاليات «قمة الرؤساء» بمؤتمر المناخ COP27 المنعقد في شرم الشيخ، أنّ اجتماع اليوم يهدف لمتابعة ما يحدث في كوكبنا، لافتا إلى أنّ الفضاء استقبل 160 مليون طن ملوثات من صنع الإنسان في الفضاء، ما يؤدي إلى زيادة الحرارة، متابعا: «لهذا السبب نرى كل يوم الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية».

وتابع المسؤول الأمريكي الأسبق: «نتكيّف ونتحدّث ونطالب بوضع حلول للأزمة، ولكننا لا نفعل ما يكفي، نحن أمام خيار مواصلة النمط الذي ينطوي على السلوكيات المدمّرة، ما يخيرنا بين الحياة والموت»، لافتا إلى أنّ 8.7 مليون شخص يموتون كل عام بسبب التلوث الناتج عن حرق الوقود الأحفوري.