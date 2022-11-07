جامعة أسيوط تشهد انطلاق برنامج تدريبي في مجال إدارة المكاتب الحديثة

أشاد الدكتور احمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط بالجهاز الإداري المتميز للجامعة بكل إداراته وأكد على أهمية سلسلة الندوات والبرامج التدريبية التي تنظمها الإدارة المركزية للموارد البشرية والادارة العامة لادارة وتنمية المواهب بالجامعة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحديث وتطوير الجهاز الادارى بالدولة لمواكبة التحديات التى تواجهنا فى الوقت الراهن والمستقبل القريب .

إدارة المكتبات الحديثة

جاء ذلك تعقيباً على انعقاد البرنامج التدريبى فى مجال ادارة المكاتب الحديثة ، بحضور شوكت صابر ثابت امين الجامعة ومصطفى حسن أمين الجامعة المساعد، و خالد عمران مدير عام ادارة وتنمية المواهب وبحضور عدد كبير من موظفي المبنى الإداري والكليات بالجامعة.

مواجهة التحديات

و أكد شوكت صابر أن ادارة المكاتب الحديثة من أهم التحديات التي تواجه الادارة الحديثة كما انه احد المحاور الرئيسية لتحسين وتطوير سير العمل وسرعة اتخاذ القرارات من خلال التعرف على الاساليب العلمية فى فن وادرة المكاتب الحديثة .

الأسس العلمية

كما اوضح مصطفى حسن أن البرنامج التدريبى يتضمنت العديد من المحاور وهى الاسس العلمية لادارة المكاتب والسكرتارية وتنظيم وادارة الاجتماعات والمؤتمرات واللجان والاسلوب العلمى للمراسلات الادارية واسس تصنيف المحفوظات وقواعد الفهرسة وانشاء الفهارس واسس الحفظ والترحيل و العلاقات العامة وفن التعامل مع الاخري.

وصرح خالد عمران ان البرنامج التدريبى مستمر على مدار4 أيام فى الفترة من 7 الى 10 نوفمبر الجارى كما يحاضر فى البرنامج الدكتور احمد سيد سباعى والدكتور المعتز بالله البرنس بكلية التجارة والدكتور عبد الحميد محمود ندا بكلية الاداب والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة 50 من العاملين بالجهاز الادارى بالجامعة .