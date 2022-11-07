«حقوق النواب» تطالب بتفعيل مبادرة السيسي لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

طالب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، جميع دول العالم ومنظماته الإقليمية والأوروبية والدولية بالالتفاف حول المبادرة التاريخية وغير المسبوقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من قلب قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ؛ لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، موجهاً تحية قلبية للرئيس على إطلاق هذه المبادرة المهمة وفي هذا التوقيت المناسب.

مطالبة برلمانية بالالتفاف حول مبادرة الرئيس

واعتبر «رضوان»، في بيان أصدره اليوم، هذه المبادرة بأنها فرصة عظيمة، خاصة أن هناك حشداً دولياً وإقليمياً وعربياً وأفريقياً شهد على هذه المبادرة المهمة، مطالباً قيادتي وحكومتي وشعبي روسيا وأوكرانيا بإعطاء اهتمام أكبر لهذه المبادرة لإنهاء معاناة الشعبين وكل شعوب العالم التي تأثرت سلبياً بسبب التداعيات السلبية والوخيمة لهذه الحرب.

وناشد «رضوان» جميع رؤساء وزعماء وحكومات والوفود المشاركة في قمة المناخ العالمية بسرعة التحرك لوضع الآليات اللازمة التي تكفل تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي.

كلمة الرئيس خلال مؤتمر المناخ

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قال خلال كلمته بقمة المناخ «نحن كدول اقتصادها مش قوي، عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب، مش بتكلم هنا علشان بنعاني مها في بلادنا، ولكن العالم كله يعاني من هذه الحرب، وبنادي باسمكم واسمى أن سمحتولي بكده فلتتوقف هذه الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا نداء من مؤتمرنا».

أوضاف الرئيس السيسي: «أنا مستعد، ومش ببحث عن دور، لا والله.. من أجل العمل لإنهاء الحرب، وأتصور الكثير من القادة الموجودين لإنهاء الحرب مستعدون للتحرك من أجل إنهاء الحرب».