بعد حديث السيسي عن معاناة القارة.. كيف أثرت الأزمة الأوكرانية على أفريقيا؟

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال كلمته بمؤتمر المناخ عن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية، خصوصًا أن الدول الإفريقية كانت الأكثر تضررًا من جراء هذه الأزمة، ليأتي خطابه تعبيرًا عن المعاناة التي تعيشها القارة السمراء من جراء الأزمة.

ودعا الرئيس السيسي، اليوم، إلى وقف الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى حجم المعاناة التي تواجهها دولنا بسبب هذه الأزمة، مؤكدًا أنّنا على استعداد للتحرك.

تداعيات أزمة الغذاء بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

«أفريقيا تأثرت بشدة خصوصا على صعيد أزمة الطاقة والغذاء».. بتلك الكلمات تحدث أحمد أمل الباحث في الشؤون الأفريقية عن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قارة أفريقيا، وأضاف، خلال اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أنّ الأزمة أثّرت بوضوح على أكثر من مجال أولها الغذاء، فالدول الأفريقية تعتمد على استيراد الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أنّ الأزمة الأوكرانية بشكل عام رفعت أسعار الغذاء وبشكل ملحوظ، ونحن في ظل أسواق عالمية مرتبطة جميعها ببعضها، وجميعها آخذة في الارتفاع من حيث أسعار الغذاء، والذي تستورد قارة أفريقيا نسبة ليست بالقليلة منه.

تداعيات على صعيد قطاع الطاقة

وقال «أمل» إن الأزمة أربكت أيضا أسواق النفط، موضحا أنه إذا كان هناك دول بترولية أو منتجة للنفط وعضو في أوبك داخل أفريقيا مثل نيجيريا والجزائر، فإن هناك دول أخرى بنسبة 100% ليس لديها أية مخزونات بترولية، أو لو لديها ثروات نفطية فلا تملك بنية تحتية تمكن من استخراجها.

وأضاف الباحث في الشأن الأفريقي: «وبالتالي هذه الدول واجهت أزمة ما رفع أسعار الطاقة، وعندما ترتفع أسعار الطاقة فإن كل شيء ترتفع تكلفته وسعره، وهناك عواصم أفريقية مهمة لديها أزمة وقود».

صراع استقطاب على القارة

وتحدث الباحث أحمد أمل أيضا عن خطورة الصراع بين روسيا وأمريكا والصين على قارة أفريقيا، وقال إنّ دول القارة كانت تستفيد من المصالح الروسية والأمريكية والصينية لصالحها، لكن مع الأزمة الحالية الأمور يتحول العكس.

وأوضح أنّ الأمر سيتحول إلى صراع بين هذه الدول داخل قارة أفريقيا، ومن ثم سيحدث صراع مصالح في أفريقيا ولن تستطيع الدول الأفريقية الاستفادة منها.