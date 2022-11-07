ناشطة أوغندية.. من هي ليا ناموجيرا التي ظهرت في مؤتمر المناخ اليوم؟

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء، حيث ألقى بعض الحضور كلمة خلال القمة كان من بينهم الشابة «ليا ناموجيرا» ناشطة مناخ أوغندية.

تحدث ناشطة المناخ الأوغندية خلال جلسة مؤتمر قمة المناخ عن أنها من الشباب الذين يقلقون على المستقبل بسبب التغيرات المناخية، إذ عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما أرادت أن تعمل دائما لمكافحة تغير المناخ.

من هي ليا ناموجيرا؟

ليا هي ناشطة مناخية شابة في أوغندا، ومعروفة بقيادة حملات زراعة الأشجار، وللبدء في عريضة لفرض حظر الأكياس البلاستيكية في أوغندا، إذ بدأت في دعم الإضرابات المدرسية في فبراير 2019 مع زملائها منظمي أيام الجمعة من أجل مستقبل أوغندا.

وأطلقت ليا ناموجيروا الأوغندية بشجاعة حركة للمناخ وذلك بفضل مظاهرات جريتا المتكررة يوم الجمعة، حيث إنها بهدوء ترفع لافتة كتب عليها «عدالة المناخ» وتوجه حشدًا من الصغار من خلال سوق كمبالا بشكل دوري، بالإضافة إلى مساهماتها فى رفع الوعي وحث السلطات على تنفيذ التشريعات الخاصة بالمناخ.

ناشطة مناخ أوغندا تشارك في أكثر من مؤتمر لقمة المناخ

لم تكن تلك المرة الأولى التي تشارك فيها ناشطة المناخ الأوغندية ولكنها أحدثت موجات من المظاهرات في وقت قصير كناشطة في مجال المناخ، حيث قابلت السفراء الأجانب ورئيس البرلمان الأوغندي وحضرت مؤتمرات في رواندا وكينيا وسويسرا.