السيسي يستقبل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان ضمن فعاليات قمة المناخ

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، والكاردينال بييترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان.

جاء هذا اللقاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27، والذي يقام حاليًا بمدينة السلام، شرم الشيخ، في الفترة من السادس، وحتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من دول العالم، والشخصيات المهمة.

وصول أمين سر الفاتيكان على متن طائرة الدكتور أحمد الطيب

جدير بالذكر أن أمين سر دولة الفاتيكان وصل، أمس، قادمًا من مملكة البحرين على متن طائرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر الشريف، للمشاركة بمؤتمر المناخ، واستقبله الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

الكاردينال مصر نموذج حي لهذا التعايش الواعي والمثمر

وتناول اللقاء بين الكاردينال، ووزير الأوقاف، أهمية هذه اللقاءات الدولية، التي تثبت مبدأ التعايش، الذي لا يعني أبدًا انتهاك خصوصية الآخر، معربا عن شكره لمصر، لكونها نموذج حي لهذا التعايش الواعي والمثمر.