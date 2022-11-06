أمين سر دولة الفاتيكان يصل مطار القاهرة الدولي للمشاركة في مؤتمر cop 27

وصل الكاردينال بييترو باورلين، أمين سر دولة الفاتيكان، مطار القاهرة الدولي، قادمًا من مملكة البحرين على متن طائرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر الشريف، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP 27»، الذي يقام حاليًا، بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من السادس حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.

وزير الأوقاف يستقبل أمين سر دولة الفاتيكان

كان في استقباله الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

ودار حوار بين الكاردينال، ووزير الأوقاف، حول أهمية هذه اللقاءات الدولية، التي تثبت مبدأ التعايش، الذي لا يعني أبدًا انتهاك خصوصية الآخر، كما شكر أمين سر دولة الفاتيكان مصر، لكونها نموذج حي لهذا التعايش الواعي، والمثمر.

عودة بطريرك الكاثوليك لمصر بعد زيارة البحرين

وفي سياق متصل، غادرالبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك إلى مصر، اليوم، مملكة البحرين، عائدا إلي مصر.

يأتي ذلك عقب مشاركته في الزيارة الرسولية التاريخية، التي أجراها قداسة البابا فرنسيس إلى مملكة البحرين في الفترة من الثاني، وحتى السادس من نوفمبر الجاري.

وخلال هذه الزيارة، تقابل الأب الأقدس بعدد من قيادات مملكة البحرين، ألقى خلالها كلمات عدة، كما ترأس قداسته صلاة القداس الإلهي، باستاد البحرين الوطني، وكذلك ترأس الحبر الأعظم أيضًا الصلاة المسكونية، بكاتدرائية سيدة شبه الجزيرة العربية، بعوالي بالبحرين.