طلاب بجامعة المنيا يتطوعون للعمل في مبادرة «حياة كريمة»

أعلن عدد من طلاب كلية الآداب بجامعة المنيا، عن رغبتهم في التطوع للعمل في مؤسسة «حياة كريمة»، من أجل المشاركة الفعالة في نهضة وطنهم الغالي مصر، وذلك خلال اشتراكهم في مناقشات حول مشروعات المبادرة التي غيرت ملامح الريف المصري.

سلسلة من الندوات التوعوية بالجامعات المصرية

جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التي نظمتها مؤسسة «حياة كريمة» بكلية الآداب في جامعة المنيا، بعنوان «تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، ضمن سلسلة من الندوات التوعوية بالجامعات المصرية، للتعريف بالجهود التنموية والشبابية، في إطار المبادرة ونشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات.

حضر الندوة الدكتور أشرف ماهر، عميد كلية الآداب، والدكتور علاء الحمزاوي، وكيل الكلية، والدكتورة رحاب سراج الدين، منسق الأنشطة الطلابية، ووليد عبدالقوي، مدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة المنيا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب، وحشد من الطلاب.

عرض توضيحي عن مبادرة حياة كريمة

وخلال الندوة، قدم أحمد العمدة، منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، عرضا توضيحيا عن المبادرة ونشأتها كفكرة شبابية لاقت العناية والرعاية من رئيس الجمهورية.

واستعرضت الدكتورة إيمان علي، عضو بمؤسسة حياة كريمة، جهود المبادرة المختلفة منذ انطلاقها ومنها «فرصة كريمة، أولادنا مستقبلنا، و(ابدأ) لتطوير الصناعة المصرية الزراع التنموي لمؤسسة حياة كريمة لعودة المصانع المتعثرة للعمل»، مع استعراض أبرز الأعمال المجتمعية التي نفذتها المؤسسة بمصر عموما، والمنيا على وجه خاص.

ووجه وليد عبدالقوي، مدير عام إدارة رعاية الشباب بجامعة المنيا، الشكر لرئيس الجمهورية على إطلاق هذه المبادرة الوطنية، مشددا على ترحيب الجامعة بهذه الندوات والرغبة في استمرارها وعقدها في الكليات كافة، كما وجه الشكر للدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ولأعضاء مؤسسة حياة كريمة.

وقدم عميد الكلية الشكر لمؤسسة حياة كريمة على الندوة، مشيدا بالمبادرة الرئاسية التي ستغير وجه الحياة في الريف المصري.

ورحب وكيل الكلية بدعوة المؤسسة للطلاب للتطوع في مؤسسة «حياة كريمة»، والمشاركة بقوة في المبادرة كلٌ في قريته، مساعدا ومتابعا للمشروعات المختلفة، ومشاركا في الأعمال المجتمعية الخاصة بالمؤسسة.

وقد استعرض عدد من متطوعي حياة كريمة بالمنيا أوجه المشاركة والمبادرات المختلفة التي ترعاها المؤسسة، معربين عن فخرهم بكونهم جزءا من المبادرة الأعظم في تاريخ مصر المعاصر.