رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون: جئت إلى مصر للبناء على نتائج قمة جلاسكو

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، إنّه جاء إلى مصر للبناء على ما تحقق في قمة جلاسكو، مضيفا أنّ مؤتمر قمة الأطراف المعني بتغير المناخ COP27، المنعقد في شرم الشيخ، لحظة مهمة جدا للإنسانية.

جونسون يشكر الحكومة المصرية على تنظيم قمة المناخ

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»: «أتوجه بالشكر للحكومة المصرية على جهودها ودعمها لقضية التغيرات المناخية، وأنا هنا بناء على النتائج التي تحققت في قمة جلاسكو في بريطانيا COP26، خاصة أنّ هذه لحظة مهمة جدًا للإنسانية»، معربا عن قلقه بسبب الأزمة في أوكرانيا وما تمثله من ضغوط على الشعوب، خاصة في القارة الأوروبية.

وأكد جونسون، أنّ بريطانيا تعمل من أجل طاقة نظيفة خضراء، وهذا هو الطريق للوصول إلى حلول لمشكلات تغير المناخ، متابعا: «أنا هنا للتأكيد على قيادة بريطانيا في هذا الجهد، خاصة ما تم إنجازه في قمة جلاسكو COP27 وما بذل من جهد فيما يتعلق بالفحم والسيارات».