«شهامة المصريين» تنقذ سيارة مواد غذائية من الاحتراق بالإسماعيلية (صور)

نجح أهالي قرية أبو سلطان في مركز فايد بالإسماعيلية في إنقاذ سيارة وقائدها بعد اشتعال النيران بها، اليوم الاثنين، وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتدادها إلى كامل السيارة.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق في السيارة رقم «ع ب ج 6286» إثر ماس كهربائي وعطل، ونجاح الأهالي في السيطرة عليه ومنع امتداده.

إنقاذ حمولة السيارة من التلف

ونجح شباب وأهالي القرية في التدخل بأسطوانات إطفاء الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي السيارة، فيما تمكن آخرون من استخراج حمولة السيارة قبل اشتعالها بالكامل.

وقال إبراهيم سيف، أحد أهالي القرية، إن النيران كانت سريعة إلا أن الشباب نجحوا في السيطرة عليها، كما نجح فريق آخر في إفراغ حمولة السيارة في أسرع وقت رغم امتداد النيران لها.

وأضاف لـ«الوطن»، أن السيارة كانت محملة بكمية كبيرة من «البسكويت» الخاص بإحدى الشركات الغذائية الشهيرة وتم إفراغها على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، والحفاظ على جزء كبير منها.

أهالي القرية يعرضون تحمل الخسائر

وعرض أهالي القرية على سائق السيارة تحمل الخسائر التي تعرض لها في السيارة والمواد الغذائية حال تحميل الشركة الخسائر له، فيما اطمأن أهالي القرية على صحته وعدم تعرضه لأي إصابة.