حكاية عريس الإسماعيلية من ليلة الزفاف إلى الحبس.. العروسة تنتصر بالقضاء

9 أشهر منذ الاعتداء الأول على «عروس الإسماعيلية» وانتشار فيديو سحلها ليلة الزفاف على يد زوجها، إلى الانتهاء بحكم قضائي بحبس المتهم المعروف إعلاميًا بـ«عريس الإسماعيلية» عام مع الشغل وغرامة مالية ألفي جنيه للعروسة.

اليوم أسدلت محكمة جنح الإسماعيلية الستار على القضية برئاسة المستشار عمر نصار بحبس عريس الإسماعيلية عبد الله مصطفى أحمد، سنة في قضية الضرب وغرامة مالية 2000 جنيه، وبراءته في قضية الاحتجاز مع إلزامه بالمصاريف.

بداية ظهور الأزمة

تصدر عريس الإسماعيلية صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي في شهر فبراير الماضي، بعد انتشار فيديو له تضمن اعتدائه على عروسته لحظة خروجها من «الكوافير» وسحلها أمام المواطنين، انتهت بجلسة صلح أسرية بحسب «العريس» حينها وإتمام الزواج.

وقال عبد الله «عريس الإسماعيلية»، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن ما حدث كان نتيجة تعرضه لضغط عصبي بسبب تأخر زوجته في «الكوافير»، إلا أنه تقدم باعتذار لها ولأسرتها وأتم الزواج.

اعتداء مستمر

وظهرت عروس الإسماعيلية في بداية شهر أكتوبر الماضي من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حررت محضر ضد زوجها بعد 8 أشهر من الزواج، اتهمته فيه بالاعتداء عليه بالضرب واحتجازها في منزل شقيقه لمدة 15 يوما متواصلة ومنع زيارة أسرتها لها.

وقالت مها عمران عروسة الإسماعيلية، في تصريحات لـ«الوطن»: «إنه كان دائم الاعتداء عليّ بالضرب طوال الأشهر الماضية، وتحملت من أجل إكمال الزواج وعدم الطلاق في الأشهر الأولى، لكن الاعتداء استمر ووصل إلى الحبس والاحتجاز وأصبحت منبوذة داخل الأسرة بالكامل والكل كان يعتدي على حتى شقيقه».

وأشارت العروس، إلى أنه في شهر أكتوبر الماضي توجه والدها إلى زيارتها بعد انقطاع أخبارها عن أسرتها لمدة 15 يومًا، فاستنجدت به بسبب احتجاز زوجها عريس الإسماعيلية لها، الأمر الذي دعاه باللجوء إلى الشرطة ووسائل الإعلام المختلفة.

عروسة الإسماعيلية: لا تصالح في القضية

وأكدت أنها لم لن تتصالح في القضية، ومستمرة فيها لحين حصولها على كافة حقوقها من القائمة والنفقة وكافة حقوقها القانونية، مضيفة: «بعض من أقاربي في الصعيد حاولوا التدخل للحل والصلح والحصول على حقوقي لكن كانت هناك مساومات للتنازل عن بعض الأشياء وأنا رفضت»، لتصدر المحكمة قرارها اليوم بحبس لزوج لمدة عام.

محامي عريس الإسماعيلية: سنستأنف على الحكم

من جانبه، قال الأمير ربيع محامي المتهم «عريس الإسماعيلية»، إنه سيتقدم بطلب للاستئناف على الحكم خلال الأيام القليلة الماضية، مرجحًا الوصول به إلى الحبس لمدة 3 أشهر فقط.