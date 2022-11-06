بالأسماء.. ارتفاع عدد المصابين في حادث دائري البحر الأحمر

ارتفع عدد مصابي حادث طريق سفاجا القصير إلى 5 مصابين وحالة وفاة جميعهم من أسرة واحدة، إثر تصادم سيارة مع أخرى ربع نقل، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وجرى نقلهم إلى مستشفى القصير المركزي لتلقي العلاج، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة وعمل محضر بالواقعة وجار المتابعة.

مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة

شهد طريق الدائري سفاجا القصير، حادثا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أسفر عن مصرع وإصابة 6 أفراد جميعهم من أسرة واحدة، وتم استدعاء أكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع حسين محمد 52 سنة، وإصابة زوجته هدى محمد 40 سنة وأطفالهم الأربعة «كريم وزينب وأشرف وأحمد» وتم نقلهم إلى مستشفى القصير المركزي لتلقي العلاج اللازم

حالة المصابين

وأفاد مصدر طبي بمستشفى القصير، بأن الإصابات عبارة عن كدمات وسجاحات متفرقة وجروح وكسور تراوحت بين خفيفة ومتوسطة وتم عمل الإسعافات الأولية وحالتهم مستقرة وجار عمل اللازم.

حادث طريق سفاجا قنا

تعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بحادث انقلاب سيارة ملاكي نتيجة اصطدامها بسيارة ربع نقل بطريق سفاجا القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.