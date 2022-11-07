براءة عاطل من حيازة المخدرات وحبسه سنة لسوء سلوكه في المحكمة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 12، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم الاثنين، حكمًا بحبس «محمد ع ع» 28 سنة لمدة عام مع الشغل والنفاذ، لسوء سلوكه أثناء محاكمته في القضية رقم 11058 لسنة 2022 جنايات شبراخيت، كما قضت ببراءته من تهمة حيازة المواد المخدرة.

جاء قرار الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين رشدي وتامر عتمان، وسكرتارية خالد حسين.

التنبيه على المتهم باتباع التعليمات

يذكر أن هيئة المحكمة قامت بالتنبيه على المتهم باتباع تعليمات المحكمة، وعدم إثارة الشغب وسوء السلوك أثناء محاكمته في اتهامه بإحراز مواد مخدرة.

حبس المتهم سنة لسوء سلوكه

ولم يستجب المتهم لتعليمات هيئة المحكمة؛ لذا قررت معاقبته بالحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ بسبب سوء السلوك، كما قضت ببراءته من الاتهام بحيازة المواد المخدرة.

ترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالقبض على عامل، جرى اتهامه بحيازة مواد محذرة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.