سقوط لوحة إعلانية على سيارة بسبب شدة الرياح في كفر الزيات بالغربية

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، سقوط لوحة إعلانية كبيرة من أعلى مستشفى خاص، بسبب الطقس السيئ والرياح الشديدة، ما أدى إلى تهشم سيارة ملاكي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

بلاغ بسقوط لوحة إعلانية على سيارة

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط لوحة إعلانية كبيرة من أعلى مستشفى خاص ما أدى إلى تهشم وتدمير سيارة ملاكي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

رياح وانخفاض الحرارة في الغربية

وكانت مدن ومراكز محافظة الغربية تعرضت صباح اليوم لنشاط في حركة الرياح، وبلغت سرعتها 19 كيلو مترا في الساعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، مع ظهور متقطع لأشعة الشمس، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

إعلان حالة الطوارئ

وكانت محافظة الغربية أعلنت حالة الطوارئ داخل المحافظة، وناشدت المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم ملامسة أعمدة الإنارة العمومية، والسير أسفل اللافتات واللوحات الإعلانية والمنازل القديمة، والإبلاغ الفوري عن أي تداعيات بسبب الطقس السيئ.