رياح شديدة تضرب كفر الشيخ.. والمحافظ يوجه برفع الاستعدادات

تشهد محافظة كفر الشيخ نشاطا للرياح العاتية منذ فجر اليوم، وسط موجة من البرد القارص وظهور غيوم وسحب منخفضة في السماء.

كما تشهد سواحل البحر الأبيض المتوسط زيادة في سرعة الرياح، وارتفاع كبير في أمواج البحر المتوسط بما يتخطى الـ3 أمتار.

طقس غير مستقر

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان له، إلى ضرورة المتابعة المستمرة من جانب رؤساء المدن والوحدات المحلية، تحسبا لسقوط أمطار على أنحاء المحافظة، مع ضرورة التعامل معها، من خلال رفع تلك الأمطار من على الطرق الرئيسية والفرعية، علاوة على متابعة الخدمات من المرافق للكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي على مدار الساعة.

رياح شديدة

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة الليقظة والتحرك السريع، لما يحدث من هبوب للرياح والتقلبات الجوية على مدار اليوم، حفاظا على أرواح المواطنين.

يذكر أنه جرى تخصيص أرقام للاتصال من قبل المواطنين بغرفة عمليات الطوارئ بديوان عام محافظة كفر الشيخ، للإبلاغ عن طوارئ الطقس السيئ في أنحاء المحافظة كافة، عبر أرقام: 114، و0473220792، حال حدوث أي مشكلات جراء هطول الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن فرصة لسقوط الأمطار على المناطق الغربية، وسط انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الدلتا، لتسجل درجة الحرارة في كفر الشيخ الصغري 17 والعظمي 27، كما بلغت سرعة الرياح اليوم 21/كيلو ساعة، ونسبة الرطوبة 45%.