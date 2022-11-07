«الصناعات الكيماوية»: 172 مليون دولار إجمالي صادرات مصر من الزجاج في 9 أشهر

كشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن صادرات منتجات الزجاج حققت معدل نمو بلغت 17%، في 9 أشهر من يناير إلى سبتمبر الماضي، حيث زادت من 147.8مليون دولار إلى 172 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي.

تركيا تتصدر قائمة أهم الأسواق المستوردة للصناعات الكيماوية

وبحسب البيانات فإنه على الرغم من التراجع النسبي للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية إلى السوق التركية إلاً أنها مازالت تتصدر قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بما قيمته 681 مليون دولار، في المقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى جميع الأسواق وأهمها إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا والبرازيل وبلجيكا والمغرب والولايات المتحدة وهولندا، بالإضافة إلى الهند التي جاءت في المرتبة الثالثة بقائمة أهم الأسواق.

أظهرت بيانات المجلس إن صادرات الكيماويات إلى الهند ارتفعت من ما قيمته 188 مليون دولار خلال الفترة يناير- سبتمبر 2021 إلى قيمة 389 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي 2022.

وبحسب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن هناك العديد من العوامل الإيجابية محليا ودولياً تساهم في استمرار تحقيق الصادرات المصرية وخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو كبيرة.

صادرات الصناعات الكيماوية

وأشار إلى أنه إذا كانت صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي 2022 قيمة 6,5 مليار دولار بمعدل زيادة 31% عن ما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، فإنه من المتوقع أن تصل بنهاية العام الحالي إلى 8,5 مليار دولار.

وتسعى الحكومة لزيادة صادرات المنتجات غير البترولية إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود تحسين موارد الإيرادات الدولارية.