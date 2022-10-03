«تصديري الكيماويات»: فرص واعدة للمنتجات المصرية في السوق التنزانية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم عن نجاح بعثته التجارية التي اختتمت أعمالها بدولة تنزانيا في توفير العديد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية وعلى رأسها الأسمدة وأدوات التعبئة والتغليف والمنظفات الصناعية وعبوات المنظفات الشخصية للفنادق والحصير البلاستيك، فضلا عن أدوات المائدة الزجاجية والدهانات والاتفاق على مجموعة من الوكالات الحصرية للمنتجات المصرية في السوق التنزانية.

قائمة بالفرص التصديرية

وقال المجلس في بيان صحفي، اليوم، إنه تلقى قائمة من وزارة الإسكان التنزانية بالمشروعات التي يجري تنفيذها وتضم فرصا تصديرية محتملة للشركات والمنتجات المصرية مثل المواسير والدهانات والمواد العازلة.

وكانت البعثة التجارية لدولة تنزانيا للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تم إطلاقها خلال الفترة «25 إلى 29 سبتمبر الماضي»، بإجمالي عدد شركات 25 شركة من قطاعات الصناعات الكيماوية.

من جانبه، كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس عن عدد من النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها البعثة تمثلت في تعريف السوق التنزانية بالمنتج المصري، مشيرا إلى أن تواجد الهنود والباكستانيين والصينيين والتنزانيين من أصل عماني ويمني أدى إلى تواجد المنتجات الآسيوية بقوة في السوق التنزانية في ظل غياب واضح للمنتج المصري.

وقال إن هذه الزيارة أفسحت المجال لدخول المنتج المصري بقوة، إذ أن دخول الشركات المصرية كبعثة تجارية ولقاءات العمل الثنائية التي تمت بين الشركات المصرية ونظيرتها التنزانية والدعاية والتسويق التي تمت قبل وصول البعثة وأثناء تواجدها فضلا عن الزيارات الميدانية للأسواق أسفر عن الترويج والدعاية والتعريف بالمنتج المصري وجودته.

مركز لوجيستي للشركات المصرية

وطالب «مجيد»، بإبرام اتفاق تجارة تفضيلية لخفض التعريفة الجمركية على الصادرات المصرية، وهو ما يمكن المنتج المصري من التواجد في السوق كما طالب بوجود مركز لوجيستي للشركات المصرية، كمخزن للبضائع.