بعد حديث الرئيس عن زيادة وعي المواطن بقضايا البيئة.. أستاذ بجامعة القاهرة: ثقافة جديدة

بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة المناخ COP 27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، عن وعي المواطن بقضايا البيئة، إذ أصبح أكثر دراية بحجم التحدي للتغيرات المناخية التي تؤثر على حياته اليومية، في ظل انتظار تنفيذ التعهدات المناخية التي قطعتها الدول المتقدمة المتسببة في الانبعاثات.

أكد الدكتور شريف عوض، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، على ازدياد حجم الوعي بالمناخ وقضايا التغيرات المناخية، في الآونة الراهنة، فقد أصبح لدى المواطن، قدر كبير من الفهم والإدراك، يرجع إلى تسليط الإعلام الضوء، على القضايا المناخية، والمشكلات الناتجة عن التغير المناخي، مثل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الغازات الدفيئة.

الإقتصاد الأخضر

يرى «عوض» أن هناك نسبة عالية من الاهتمام والإدراك، مقارنة بالعقود الماضية، التي اتسمت بانخفاض الوعي، ونتج عنه إساءة الإنسان للبيئة، عن طريق سلوكياته الخاطئة، فهناك اتجاهات جديدة ومفاهيم حديثة، تمثلت في الاقتصاد والهيدروجين الأخضر والأمن البيئي، لتضيف للمواطن ثقافة جديدة، واهتماما سياسيا كبيرا، ويظهر ذلك من خلال قمة المناخ COP 27.

استثمار الصحوة الفكرية لوعي المواطن

تشير قمة المناخ COP 27، إلى الاهتمام الدولي بالبيئة، ومقدرات الدول صناعية، وآثارها على الدول النامية، مما انعكس على وعي المواطن، في أمور كثيرة، يجب مراعاتها عن طريق استثمار الصحوة الفكرية، التي بشعر بها المواطن، من خلال البرامج التمويلية، والخطاب الديني للحديث حول الوعي البيئي، لذا يجب التعامل مع قضايا المناخ بشكل جيد، بحسب أستاذ علم الاجتماع.