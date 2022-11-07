في ثوبها الأخضر الجديد.. قناة القاهرة الإخبارية تعرضت لقطات من شرم الشيخ

قدّمت فضائية «القاهرة الإخبارية»، تغطيةَ خاصةَ حول قمة المناخ COP 27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ بمصر، والتي من المقرر أن تنتهي في 18 من نوفمبر الجاري.

شرم الشيخ تُقدم نفسها للعالم بشكل جديد

واستعرضت القناة لقطات متنوعة من داخل القاعات والصالات في مدينة شرم الشيخ، فضلًا عن الطرق ووسائل المواصلات بها مصحوبة بتعليقات المراسلين، الذين قالوا إن هناك مشاركات دولية واسعة بحضور عشرات المنظمات الدولية والإقليمية في قمة المناخ COP 27، بهدف الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتكيف مع تداعيتها.

وتابع المراسلون بأنّ شرم الشيخ تُقدم نفسها للعالم بشكل جديد في قمة المناخ، وهو الوجه الأخضر الذي يضع البيئة ومعايير الاستدامة والتنوع البيولوجي الفريد على رأس أولوياتها، مشيرين إلى أنّ هناك 156 جناحًا داخل المنطقة الزرقاء التي تضم الفعاليات الرسمية الخاصة بالمؤتمر، والمجهزة باستقبال رواد المؤتمر وتسجيل حضور الفعاليات، فضلًا عن توافر القاعات المخصصة للصحفيين والإعلاميين، وأخرى للأمم المتحدة، وغيرها، إضافة إلى أنّ الجناح المصري وأجنحة الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر.

ونوّه المراسلون بالمشروعات التي أنجزت لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، بالإضافة إلى كونها المدينة الاولى التي ينعدم فيها التلوث، مؤكدين أنّ المدينة على استعداد لاستضافة زعماء ورؤساء الدول والحكومات، فضلًا عن الوفود المشاركة في قمة المناخ COP 27.

أبرز الإنجازات بمدينة شرم الشيخ

وأكمل مراسلو القناة، أنه تم تخصيص منطقة تسجيل يضيف المشاركين في القمة قبل دخول قاعة المؤتمرات ، وذلك على مساحة تبلغ نحو 5 الآف متر مربع مع استخدام المواد صديقة البيئة كافة في أعمال التطوير، كما أنه تم وضع علامات وإشارات للضيوف المشاركين في المؤتمر على كل الطرق لسهولة الوصول إلى قاعة الجلسات ومناطق الفعاليات.

وأضافوا، أنه تم إضافة 260 حافلة صديقة للبيئة مكيفة ومزودة بالإنترنت فائق السرعة لنقل الوفود المشاركة لنقاط ومحطات مخصصة، منها 140 تعمل بالغاز الطبيعي، بينما 120 تعمل بالكهرباء، إلى جانب إضافة إنشاء أول محطة شحن عملاقة والتي تُعد الأولى في مصر والشرق الأوسط.