تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن الامتحانات الشهرية وتقييمات الصفين الرابع والخامس الابتدائي

وجَّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة، للإدارات التعليمية، بشأن الامتحانات الشهرية لصفوف النقل، ونظام التقييم للصفين الرابع والخامس الابتدائي، مؤكدة على الالتزام بكل ما جاء في القرار الوزاري رقم (168) الصادر بتاريخ 29 سبتمبر الخاص بتقييم من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي عدا الصف الثالث الإعدادي ويتم توزيعه على جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية للصفوف السابق من قبل الموجهين.

متابعة نتائج الامتحان الشهري بعد الانتهاء منها مع المدارس

وأكدت المديريات التعليمية، على الإدارات بأن يقوم كل موجه بالإشراف على الامتحانات الشهرية لكل المدارس التي يشرف عليها طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة وتصحيح ما جاء بالاختبار، ومتابعة نتائج الامتحان الشهري بعد الانتهاء منها مع المدارس وخاصة منهج الصف الخامس الجديد «سلبيات، إيجابيات».

كما أكدت المديريات، عدم وضع أسئلة في المعلومات الإثرائية أو (مزيد من المعرفة) في مادة الأحياء الاهتمام بالتجارب العملية المرتبطة بالدروس وتسجيلها في سجل التجارب ومتابعة سجلات المعامل و تفعيل المعامل سواء المرحلة الإعدادية أو الثانوية في التخصصات الثلاثة وذلك بتدريس حصص العلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء في المعمل بقدر الإمكان.

تقرير عن حصص المشاهدة وتفعيلها في المدارس

كما وجهت المديريات التعليمية، بإرشاد التلاميذ بالمرحلة الابتدائية والطلبة في المرحلة الإعدادية والثانوية بمتابعة البرامج والقنوات التي أطلقتها الوزارة مثل قناة مدرستنا 1، 2 ، 3 والدخول على بنك المعرفة والبحث فيه، والتدريب المستمر للطلاب على أسئلة تقيس مستويات التفكير العليا ( تطبيق - تحليل - تركيب – إبداع وتقيم ) وتدريب طلاب الثانوية على الأسئلة المقالية، الاختيارية.

كما تضمنت توجيهات المديريات، عمل تقرير عن حصص المشاهدة وتفعيلها في المدارس ما يتم بالفعل ومدي تفعلها في مدارس الإدارات، والجوانب الإيجابية والمشكلات إن وجدت، وطرق حلها أو مقترحات الحل من كل إدارة.