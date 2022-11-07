التعليم: وجهنا المدارس بإبلاغ المديريات بنتيجة امتحانات أكتوبر لطلاب النقل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ العديد من مدارس الجمهورية، بدأت توزيع درجات امتحانات شهر أكتوبر 2022 على طلاب صفوف النقل، موضحا أنّ هناك تعليمات مشددة على جميع المدارس بإبلاغ المديريات التعليمية بنتيجة الشهر للطلاب، للوقوف على مستوى تلاميذ صفوف النقل، والعمل على تحسينه.

امتحانات شهر أكتوبر 2022 اعتمدت على الفهم

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ درجات امتحانات شهر أكتوبر 2022 سيتم توزيعها على طلاب صفوف النقل، لمعرفة مستواهم فيما تم تدريسه في الشهر الأول من بداية العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنّ جميع أسئلة الامتحانات اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأنّ الامتحانات الشهرية ضرورية لمعرفة مستوى الطلاب في المقررات الدراسية.

تصحيح امتحانات شهر أكتوبر 2022 بالمدارس

وأضاف المصدر، أنّ أعمال تصحيح امتحانات شهر أكتوبر 2022 تمت في المدارس بشكل طبيعي، وسيتم رصد أعمال السنة عن شهر أكتوبر لطلاب النقل، عقب توزيع الدرجات الخاصة بالامتحانات، مؤكدا أنّ امتحانات شهر نوفمبر 2022 ستعقد في المدارس بدءا من 30 نوفمبر الحالي.

وشدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، على ضرورة عقد الامتحانات الشهرية في المدارس، للوقوف على مستوى الطلاب، وتنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة النهائية قريبا

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد من خلال رده على تساؤلات أولياء الأمور عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، بشأن امتحانات الثانوية العامة ونسب الأسئلة المقالية وطريقة تصحيحها، قائلا: إنّ إعلان التفاصيل النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023 سيكون قريبا.