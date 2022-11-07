«التعليم» تعلن الخطة والفترات الدراسية لمادة اللغة العربية لجميع المراحل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الدراسية والفترات في مادة اللغة العربية والقيم واحترام الآخر لجميع المراحل التعليمية «ابتدائي، وإعدادي، وثانوي عام، وثانوي» للعام الدراسي الحالي 2022، مشيرًا إلى أنَّ مدة الفترة الدراسية 90 دقيقة أي حصتين دراسية.

الخطة الدراسية لمادة اللغة العربية لجميع المراحل التعليمية

وحددت وزارة التربية والتعليم، جدول الحصص الدراسية والفترات الزمنية لمادة اللغة العربية لجميع المراحل التعليمية من الصف الأول الابتدائي وحتي الثالث الثانوي وهي كالتالي:

- المرحلة الابتدائية: يتم تخصيص ست فترات لمادة اللغة العربية للصفوف الدراسية الثلاثة الأولى «الأول والثاني والثالث»، والصفين الرابع والخامس الابتدائي 5 فترات، والصف السادس الابتدائي 6 فترات.

- المرحلة الإعدادية: يتمّ تخصيص 4 فترات ونصف لمادة اللغة العربية للصفوف الدراسية «الأول والثاني والثالث».

- المرحلة الثانوية العامة: يتمّ تخصيص 3 حصص لمادة اللغة العربية للصفوف الدراسية «الأول والثاني والثالث».

- الثانوي الفني: يتمّ تخصيص 3 حصص للثانوي الفني العام والجدارات، وحصتان للثانوي الفني المهني والمزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.

الفترات الدراسية لقيم واحترام الآخر

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفترات الدراسية للقيم واحترام الآخر للمرحلة الابتدائية وهي كالتالي:

- المرحلة الابتدائية: يتمّ تخصيص فترة واحدة للصفوف الثلاثة «لأول والثاني والثالث» من فترات اللغة العربية للقيم واحترام الآخر، طبقًا للقرار الوزاري رقم 194 بتاريخ 5 أكتوبر 2022.

- الصفان الرابع والخامس الابتدائي: يتمّ تخصيص نصف فترة علي فترات اللغة العربية، طبقاً للقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2022.