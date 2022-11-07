«التعليم»: ارتفاع نسبة الحضور في المدارس الثانوية بعد تفعيل قرار الفصل

أكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم ارتفاع نسبة حضور طلاب الثانوية العامة، ليتراوح بين 30 و40%، منذ قرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بتفعيل تسجيل الغياب، وحرمان الطالب من دخول الامتحانات، وتحويله إلى الدراسة «منازل»، حال عدم حضوره بنسبة 85%.

ارتفاع نسبة الحضور بالمدارس الثانوية

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إنّ هناك مدارس كانت نسبة الحضور فيها بين طلاب الصف الثالث الثانوي العام، ضعيفة جدًا ولا تتجاوز 5%، لكنها ارتفعت إلى 40%، مشيرًا إلى أن هدف الوزارة عودة كل الطلاب إلى المدارس.

حصر الغياب يوميا وفصل المتجاوزين

وأضاف المصدر وجود تعليمات مشددة لمديري المديريات التعليمية بمراقبة الغياب اليومي في المدارس الثانوي، وتسجيل الحضور ومتابعة سجلات الغياب، والتأكد من تطبيق التعليمات الصادرة في هذا الشأن، على أن يتم اتخاذ إجراءات بفصل الطالب الذي يتجاوز النسبة القانونية، 15 يومًا متصلًا، أو 30 يومًا منفصلًا، مع تفعيل الإنذارات قبل الفصل النهائي والسماح بإعادة القيد مرة أخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، وجهت تعليمات هامة إلى المدارس، بتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة المرحلتين الإعدادية والثانوية وهي :-

- إخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم اليوم الدراسي.

- الإعلان بمكان ظاهر في المدرسة، بأنه لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية، بعذر مقبول بدخول الامتحان كطالب منتظم لإعلام الطلاب بأهمية الحضور بالمدرسة.