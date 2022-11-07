المدارس الرسمية الدولية تحذر أولياء الأمور من التعامل مع أشخاص لإلحاق أبنائهم بها

أصدرت المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بيانًا مهمًا وعاجلًا، حذّرت أولياء أمور من التعامل مع أشخاص يزعمون أنهم يستطيعون إلحاق الطلاب بالمدارس نظير الحصول على مقابل مادي من الأهالي.

التعامل مباشرة مع جهات الاتصال المدرسة أو الوزارة

وطالبت المدارس الرسمية الدولية، عبر صفحتها الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أولياء الأمور بالتعامل مباشرة مع جهات الاتصال الرسمية سواء المدرسة أو الوزارة مباشرة؛ للاستفسار عن كل ما يتعلق بالمدارس الرسمية الدولية.