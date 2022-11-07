«نشرة التنسيقية».. مشاكل الأهالي أولوية الجلسات النقاشية حول الحوار الوطني

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل وندوات ولقاءات مع أهالي المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية، لسماع الآراء والمقترحات ومناقشة التحديات، المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

وترصد «الوطن» آخر جهود التنسيقية خلال تواجد أعضائها في مختلف المحافظات.

عقد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، بمكتبة مصر العامة بالدقي في محافظة الجيزة.

وتناولت الورشة الحديث مع المواطنين، عن الحوار الوطني وأهدافه وقيمة الاستماع لكل وجهات النظر المختلفة، وتطرق الحديث لملفات مهمة تخص التعليم، والصحة، والنقل.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، بنادي الزهور، بحضور المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة النادي.

واستمع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمقترحات ووجهات نظر أعضاء النادي من السيدات والرجال والشباب.

جلسة نقاشية مع المستثمرين العرب

وعقد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية مع عدد من قيادات اتحاد المستثمرين العرب ورؤساء الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، في إطار لقاءات التنسيقية الخاصة بالحوار الوطني.

وتناولت الورشة عرض أهم ما جرى من خطوات في الحوار الوطني منذ أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرض الحضور بعض المقترحات الخاصة بقانون رفيق المسن، والمجلس الأعلى للتصدير.

قانون خاص بالعمالة اليومية

وعقد النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول محاور الحوار الوطني، بحضور مجموعة كبيرة من القيادات الشعبية والمحلية والأهالي بدار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة.

وتناولت الجلسة طرح استفسارات ومناقشات بشأن المحورين الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة مشاكل العمالة غير المنتظمة وعدم توفر تأمين صحي واجتماعي لهم، وطالب الحاضرون خلال الجلسة، بضرورة إصدار قانون خاص بالعمالة اليومية يسمح لهم بفتح ملفات تأمينية تضمن لهم معاشات منتظمة مع بلوغ سن المعاش.

لقاء مع أهالي مدينة ههيا بالشرقية

وعقد النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، جلسة نقاشية بمدينة ههيا في محافظة الشرقية، حول المشاركة المجتمعية بالحوار الوطني بحضور ممثلي العديد من فئات المجتمع.

وتناول اللقاء أهم المشكلات، التي تعاني منها مدينة ههيا، فيما يتعلق بالتنظيم المروري للطرق والتنسيق الحضاري للشوارع والميادين وضرورة الارتقاء بجودة الشوارع داخل المدينة، خاصة المتهالك منها والصعوبة البالغة للانتقال بين جانبي السكة الحديد بعد غلق مزلقان محطة سكة حديد ههيا الرئيسي.

ونظم النائب عمرو عزت حجاج وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، جلسة نقاشية في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور في الجيزة، ضمن الجلسات التي تنظمها التنسيقية لتعريف المواطنين بالحوار الوطني ومحاوره، وتطرقوا لمجموعة من القضايا من بينها؛ ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات المجالس المحلية للاحتياج الشديد لوجود سلطة رقابية على الإدارة المحلية كسلطة تنفيذية وإعادة هيكلة منظومة التموين والرقابة على السلع الغذائية المقدمة من تجار التموين، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية الإجبارية والاهتمام بالتعليم الفني.

ورشة عمل حول «لجنة العفو الرئاسي»

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول «لجنة العفو الرئاسي»، في إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة أهم القضايا التي يطرحها الشارع المصري،للحوار الوطني.

وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور؛ منها ضرورة مأسسة لجنة العفو الرئاسي ودور اللجنة في الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، كما ناقشت دور اللجنة في وضع معايير وأطر العفو الرئاسي وتحديد الأدوات المطلوبة نحو استدامة اللجنة، وأخيراً ناقشت الورشة دور اللجنة في تعزيز الحريات العامة.

والتقى النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجموعة من كلية التمريض في جمعية الهلال الأحمر بالمنصورة في الدقهلية.

ودار اللقاء حول الحوار الوطني وأهميته، وتفاعل الحضور بالعديد من الاستفسارات المهمة الخاصة بالصحة والمنظومة القضائية وما يجري ترويجه في وسائل التواصل الاجتماعي من أكاذيب ورسائل إحباط.

لقاء مع أهالي قرية المنصورية

وعقد النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، لقاء مع أهالي وممثلي عائلات قرية المنصورية بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، للتعرف على مشكلات القرية وأبرز مطالبهم.

ومن بين المناشقة كانت مشكلة التموين وجشع التجار فى احتكار السلع، وعدم وجود أطباء أو علاج جيد بمستشفى المنصورية، وغلاء الأسعار وقلة الدخل للمواطنين، ومعاناة الفلاحين من ارتفاع اسعار الكيماوي، فضلا عن مشكلة الأمن وانتشار المخدرات بالقرية، مطالبين ضرورة إنشاء نقطة شرطة المنصورية مرة أخرى، وسرعة إجراء الانتخابات المحلية لتوسيع المشاركة الشعبية في العمل العام، وإنشاء مجزر آلي يخدم القرية والمناطق المجاورة، وتوفير اللبن المدعم للأطفال.