«فنان العرب» و«سلطان الطرب» في موسم الرياض.. فعاليات «فوق الخيال»

يواصل موسم الرياض، في نسخته الثالثة، تقديم فعاليات مُختلفة، تحت عنوان «موسم الخيال»، إذ يستقطب أبرز نجوم الفن والغناء، الذين يحظون بجماهيريةٍ كبيرةٍ في الوطن العربي.

وكشف موسم الرياض، عن حفلاتٍ مُرتقبة لفنان العرب محمد عبده، وسلطان الطرب جورج وسوف، وراغب علامة، الأسبوع المُقبل، فهناك جرعةٌ غنائيةٌ لكبار النجوم، في أجواءٍ احتفاليةٍ ضخمة.

وتحت عنوان «ليلة في الطرب سلطان»، فتح موسم الرياض باب الحجز لحفل الثلاثي جورج وسوف، وراغب علامة وآدم، والذي سينطلق يوم 10 نوفمبر الحالي، وسط إقبالٍ جماهيري ضخمٍ للحجز.

وفي 11 نوفمبر، تُنظّم «ليلة الطرب فيها مُذهل.. وفوق الخيال»، يُحيي خلالها الفنان محمد عبده، حفلًا غنائيًا ضخمًا، تحت قيادة المايسترو وليد فايد، في «بوليفارد رياض سيتي».

وفي اليوم ذاته، تعود الفنانة منى زكي إلى خشبة المسرح، بعد غيابٍ طويلٍ، من خلال موسم الرياض، وتُقدم مسرحية جديدة بعنوان «الوش التاني»، من بطولة محمد ثروت، وأحمد رزق، وحمدي الميرغني، ومصطفى غريب، وآخرين.

وروّجت منى زكي للمسرحية، وأعربت عن سعادته البالغة بهذه التجربة، قائلة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «أيام قليلة بتفصلني عن الوقوف تاني على خشبة المسرح بعد غياب طويل، انتظروني في المسرحية الكوميدية الوش التاني، من 11 لـ15 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي.. حقيقي مبسوطة إنّي هقابل الجمهور السعودي، وسعيدة جدًا بالتطور اللي حاصل في موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه».